Senegal'de yaşayan 22 yaşındaki Ali Hasan ve Zeynep Samua çifti, beraberinde 11 kişiyle yaklaşık 15 gün önce tekneyle Sisam Adası'na geçti.

Adada Yunanistan unsurları tarafından yakalanan ve eşyalarına el konulan düzensiz göçmenler şiddete maruz kaldı. 13 kişilik göçmen grup, Yunanistan unsurlarınca bir can salıyla Türk kara sularına itildi.

Sahil Güvenlik ekipleri kurtarmıştı

Ege Denizi'nde sürüklenen düzensiz göçmenler, 15 Kasım'da İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler ilk müdahalenin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Hamile olan Senegalli kadın, rahatsızlanınca DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 34 haftalık hamile Zeynep Samua, 2 gün sonra sezaryenle ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Yunanistan unsurlarının insanlık dışı muamelesini hastane odasında gözyaşları içinde anlatan anne, Hasan ve Hüseyin ismini verdiği ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"O soğuk denizde ölümü gördüm"

Zeynep Samua, gözlerini kapattığında hala aklına Yunanistan askerlerinin kendisine ve diğer Senegallilere yaptığı işkencenin geldiğini söyledi.

Adaya ulaşır ulaşmaz şiddete maruz kaldıklarını anlatan Samua, şöyle konuştu:

"Yunan askerleri bizi gözaltına alarak yanımızdaki kıyafetleri, pasaportları ve telefonlarımızı aldılar, sonra bizi darbettiler. Ayağımda ve vücudumda morluklar oluştu. Hamile halime bakmadan beni ve diğer kişileri denize ittiler. Plastik leğene benzer bir şey vererek bizi denize ittiler. Öleceğimi sandım. O soğuk denizde ölümü gördüm. Hamile olmama rağmen denize ittiler, kalpsizler ve duygusuzlar. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini ve jandarmasını görünce yaşayacağımı anladım ve kendimi güvende hissettim. Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim."

"Türkiye ve sağlık çalışanlarının desteği olmadan bunu başaramazdım"

Kurtarıldıktan sonra rahatsızlandığını dile getiren Samua, jandarma tarafından hastaneye getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en zor zamanında kendisine sahip çıktığını anlatan Samua, "Türk hükümetine ve bebeklerimi dünyaya getirdiğim hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2 bebek dünyaya getirmek kolay değil. Türkiye ve sağlık çalışanlarının desteği olmadan bunu başaramazdım" şeklinde konuştu.

Doğumda görev alan uzman doktor Coşkun Armağan ise Senegalli annenin sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiklerini söyledi.

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Armağan, "Erken ve doğum haftasına göre küçük dünyaya geldiler. Doğum öncesi ve sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar süreci yakından takip etti. Erken doğdukları için yaşadıkları solunum sıkıntısı nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldılar ama daha sonra taburcu edildiler. Artık onları annenin yanında takip ediyoruz" dedi.

"Türkiye çok büyük bir devlet"

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de Senegalli annenin ikizlerini sağlıkla bir şekilde dünyaya getirdiğini ifade etti.

Hastanelerine zaman zaman göçmenlerin getirildiğini dile getiren Küçükgüçlü, "Türkiye çok büyük bir devlet. Diğer ülkeler düzensiz göçmenlere eziyet ederken, Türkiye bunlara sahip çıkarak, sağlıklarını yeniden kazanmaları için destek veriyor" diye konuştu.