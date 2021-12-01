Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı
[Fotoğraf: AA video ekran görüntüsü]
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği Zonguldak Limanı'nda 5 metreye ulaştı.
Zonguldak Limanın'da etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dev dalgalar mendireği aştı.
Bölgede etkisini sürdüren rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Rüzgarın gün boyu aralıklarla etkisini devam ettireceği bildirildi.
Öte yandan, kent sakinlerinin uğrak yeri olan liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi Zonguldak
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