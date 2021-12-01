Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 40 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Juno' buldu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde 40 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleri yürütenleri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpeği 'Juno' ile yaptıkları aramada 80 paket halinde 40 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Van
Sıradaki Haber
Bursa'da tır ve halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz