Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için vücuduna düzenek kuran 39 yaşındaki N.K., görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Silifke E-Sınav Merkezi'nde 29 Kasım'da ehliyet sınavına giren N.K.'nin kopya çektiğinden şüphelenen görevliler, polise haber verdi.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri N.K.'nin üzerinde yaptığı aramada, korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Düzeneği 20 bin TL'ye kurdurdu
Sorgusunda, kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında 27 yaşındaki B.Ç.’nin hazırladığını itiraf eden N.K., 12 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi. Şüpheli B.Ç. aranırken, N.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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