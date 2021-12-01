Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırsızlar tırmanırken suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, bir apartmanın dış kapısına tırmanarak içeriye girmeye çalışan 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de apartmanın önüne gelen kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişi, bir süre oyalandıktan sonra apartmanın dış kapısına tırmanarak, demir korkulukları kırıp içeri girmeye çalıştı.
Hırsızlar devriye gezen sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin farklı bir suçlardan aranan Erdal A., ve Samet E. oldukları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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