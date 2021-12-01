Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun Murat Dağı’nda verdiği müjdelerin art arda yerine getirildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Önceki günlerde 'Yarı Olimpik Yüzme Havuzu' yapım işine ait sözleşme imzalanarak, yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız proje inşaatımız yapım çalışmaları başladı" dedi.

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"Bu alanda çalışmaları artırdık"

Gediz’de çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda kendilerini geliştirebilmesi için oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırdıklarını ifade eden Başkan Akçadurak, “Bundan sonra da inşallah Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne telesiyej ve ilçe merkezine tenis kortu çalışmalarının başladığı müjdesini veririz. Yarı olimpik yüzme havuzunun Gediz’imize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.