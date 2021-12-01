Türkiye'nin kivi üretiminde liderliğini sürdüren Yalova'da katma değeri yüksek bir ürün olan hurmanın üretim sahası ve rekoltesi geçen yıla göre artış gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Türkiye'de 40 bin dekarı aşkın alanda yıllık 60 bin ton hurma üretildiğini ve Yalova'da çiftçiler tarafından bu meyvenin son yıllarda daha çok tercih edildiğini söyledi.

Üretim alanlarının artırılması için yeni meyve bahçelerinin tesisi konusunda 5 yıldır "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çalışıldığını belirten Parıldar, şunları söyledi:

"Yalova'mızda 2020 itibarıyla 1690 dekar alandan 4 bin 150 tonluk üretimimiz söz konusuydu. Bu sene 2 bin 250 dekarlık alandan 5 bin-5 bin 500 tonluk rekolte bekliyoruz. 4-5 yıl önce 1000 dekar alanda üretim yapıyorduk ve Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde 7'nci, 8'inci sıradaydık. Son 5 yıldır yaptığımız projelerle 2021 itibarıyla 2 bin 250 dekara ulaştık. Yani üretim alanlarını yüzde 100'den fazla artırmışız. Üretim miktarını da yine aynı oranda yüzde 100'den fazla artırmışız."

''Hedefimiz ilk 3'te yer almak''

Parıldar, birim alanda katma değeri yüksek olduğu için üreticileri Trabzon hurmasına yönlendirdiklerini söyleyerek, "2021 yılı itibarıyla 4 ya da 5'inci sıraya yükselmiş olacağız. Projelerimizle hedefimiz, Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde de ilk 3'te yer almak" dedi.

Suat Parıldar, hurma üretimindeki artışta kentteki yıllık toplam 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarının büyük etkisinin bulunduğunu belirtti.