Bankaya gitmek için evden çıktı fakat bankaların kapalı olduğunu görünce evine dönüş yolundaki pazara uğradı. Zeytinburnu'nda yaşayan 37 yaşındaki Melek Aykuş, pazarda tezgaha yaklaştı ve aldığı ıslak mendilin ücretini vermek istediği sırada yanına 3 kadın yaklaştı. 3 kadından biri tezgahtan bir şeyler alıp Aykuş'tan aldıklarının ücretini uzatmasını istedi. O sırada diğer kadınlar el çabukluğuyla Aykuş'un çantasındaki cüzdanı alıp olay yerinden uzaklaştı.

Melek Aykuş, kadından şüphelendi, ardından çantasını kontrol etti ve altınların olduğu cüzdanı bulamayınca çalındığını anladı. Hemen "İmdat, cüzdanımı çaldılar" diye bağırdı, pazardaki zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Yıllarca eşim ve benim emeğimdi, vicdana gelsinler"

Aykuş, "Şu an beni duyabilir, buradan sesleniyorum; vicdana gelsin. Yıllarca eşim ve benim emeğimdi, birikimimizi 1 saniyede götürdüler. 4 adet 30'ar gram 22 ayar bilezik, 4 adet Cumhuriyet altını, 1000 lira nakit para, telefonum ve ehliyetimin olduğu cüzdanı götürdüler" dedi.