Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 12 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 247 bin 300 paket kaçak tütün ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir firmanın yurt dışından kaçak tütün getirerek, piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Tütünlerin sahte irsaliye düzenlenerek depoda saklandığını tespit eden ekipler, önceki gün depoya baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 247 bin 300 paket halinde toplam 12 ton 102 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, şüphelilerden biri ise adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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