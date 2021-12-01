Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de sobadan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Nevşehir'in, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, yalnız yaşayan Kemal Şengül'den haber alamayan yakınları, evinin kapısını kırarak içeri girdi.
Şengül'ün hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen sağlık personeli, Şengül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Nevşehir Soba Zehirlemesi
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