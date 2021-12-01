Pazartesi günü İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos kentteki hayatı olumsuz etkilemiş, hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı.

Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul'daki havalimanlarında operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise sorunsuz şekilde devam ediyor.