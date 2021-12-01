Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Havalimanı’nda olumsuz hava şartları nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
Pazartesi günü İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos kentteki hayatı olumsuz etkilemiş, hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı.
Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul'daki havalimanlarında operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü.
Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise sorunsuz şekilde devam ediyor.
Etiketler: İstanbul İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz