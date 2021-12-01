Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü tutuklandı
Tekirdağ'da otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 29 Kasım tarihinde yol kenarında yürüyen Necmi Balcı'ya çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü S.A.'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Jandarma ekipleri, başlattığı çalışma sonucu şüpheliyi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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