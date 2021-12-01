Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce finanse edilen Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesini, Kaymakam Ferhat Altay ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yerinde inceledi.

Bir kütüphaneden daha fazlası

Kütüphaneden çok bir sosyal yaşam alanı olacak olan halk kütüphanesinde 0-3 yaş bebek kütüphanesi bile mevcut. İçerisinde çocuk ve yetişkin okuma alanları, bilişim odası, oyun salonu ve eğlence odası, konferans salonu, Pazaryeri'ne özel çömlek ve sanat atölyesi, mini cep sinema salonu gibi alanları barındıracak.

[Fotoğraf: İHA]

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, açılış gününü iple çektiklerini söyledi ve kütüphanenin hayata geçirilmesinde yardımcı olan herkese teşekkür etti.