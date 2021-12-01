Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İlk bebek kütüphanesi hizmete giriyor
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Türkiye'de daha önce yapılmamış, her yaşa hitap etmenin yanı sıra 0-3 yaş arası bebekler için kurulan Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi hizmete giriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce finanse edilen Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesini, Kaymakam Ferhat Altay ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yerinde inceledi.
Bir kütüphaneden daha fazlası
Kütüphaneden çok bir sosyal yaşam alanı olacak olan halk kütüphanesinde 0-3 yaş bebek kütüphanesi bile mevcut. İçerisinde çocuk ve yetişkin okuma alanları, bilişim odası, oyun salonu ve eğlence odası, konferans salonu, Pazaryeri'ne özel çömlek ve sanat atölyesi, mini cep sinema salonu gibi alanları barındıracak.
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, açılış gününü iple çektiklerini söyledi ve kütüphanenin hayata geçirilmesinde yardımcı olan herkese teşekkür etti.
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