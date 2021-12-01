Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Bingöl'de düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu ve imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında iki noktada arazi araması yaptı.
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 3 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği, 19 mutfak tüpü, 8 piknik tüpü, 32 pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
Etiketler: Bingöl Eren Operasyonları PKK/KCK Terörle Mücadele
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