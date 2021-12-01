Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında iki noktada arazi araması yaptı.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 3 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği, 19 mutfak tüpü, 8 piknik tüpü, 32 pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.