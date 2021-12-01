Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silahlı kavga: 2 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.
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Zanlılardan M.U. ve K.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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