Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

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Zanlılardan M.U. ve K.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.