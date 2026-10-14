Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2026 17:03

NATO Genel Sekreteri Rutte, tek Avrupa ordusuna gerek duyulmadığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Egemenlik gerekçeleriyle bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca NATO'daki komuta kontrol yapısı göz önüne alındığında, böyle bir şeye gerek de yoktur." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, tek Avrupa ordusuna gerek duyulmadığını söyledi

Rutte, Estonya'daki Tallinn Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) içinde NATO'dan ayrı, birbirini tekrarlayan yapılar oluşturulursa "kimin ne yapacağına karar vermenin haftalar süreceğini, karar verilen anda zor durumda kalınacağını, kimsenin bunu istemeyeceğini" söyledi.

Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Rutte, "Egemenlik gerekçeleriyle bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca NATO'daki komuta kontrol yapısı göz önüne alındığında, böyle bir şeye gerek de yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO'nun 32 ayrı ulusal ordunun birlikte çalışmasını sağlayabilen bir komuta kontrol sistemine sahip olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerdiği "Avrupa Güvenlik Konseyinin" oluşturulması halinde NATO'yla beraber çalışacağı düşüncesini aktaran Rutte, "Çünkü AB, dayanıklılık söz konusu olduğunda ve hibrit konularla ilgili meselelerde de kendi sorumluluğuna sahiptir." diye konuştu.

Dron ve dron karşıtı teknoloji "hızla geliştirilmeli"

Rutte, dron teknolojisinin sürekli değiştiğini vurgulayarak "Hızla, daha da geliştirmeye ihtiyacımız olan konulardan biri de dron ve dron karşıtı teknolojimizdir." dedi.

Ayrıca Rutte, Polonya'da NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan edindiği derslerin analiz edildiği merkezin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Hava savunmasında da çok katmanlı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Rutte, "Kendimizi ve özellikle de şehirlerimizle kritik altyapımızı, her katmanda uygun maliyetli şekilde koruyabildiğimizden emin olmalıyız." diye konuştu.

Rutte, hibrit saldırıların ne zaman 4. veya 5. madde kapsamında silahlı saldırı niteliği taşıdığı sorusunu, "Bu konuda bilerek muğlak tutum sergiliyoruz çünkü Rusların ya da kötülüğümüzü isteyen başka herhangi bir ülkenin daha fazla bilgi sahibi olmasını istemiyoruz." şeklinde cevapladı.

ETİKETLER
NATO Avrupa Birliği Mark Rutte
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
17:35
Katil İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 2 binden fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldı
17:18
Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine hava engeli
17:13
"Louvre Müzesi onarılmazsa kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak" uyarısı
17:07
YÖK ile Suriye arasında iş birliği mutabakatı imzalandı
16:31
Şiddetli öksürük kalp damarını yırttı
Çatalca'da gemi karaya oturdu
Çatalca'da gemi karaya oturdu
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ