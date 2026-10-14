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Dünya
AA 14.10.2026 15:31

Kuzey Akım boru hatlarına sabotajla suçlanan eski Ukraynalı askerin yargılanmasına başlandı

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarına Eylül 2022'de sabotaj yapmakla suçlanan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov’un yargılanmasına Hamburg'da başlandı.

Kuzey Akım boru hatlarına sabotajla suçlanan eski Ukraynalı askerin yargılanmasına başlandı

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında iddianame okundu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, iddianamede 50 yaşındaki sanık "patlayıcı kullanarak saldırı gerçekleştirmek", "yapıları tahrip etmek" ve "kamu işletmelerinin faaliyetlerini aksatmakla" suçlanırken, Kuznietsov bu suçları Ukrayna ordusunun bir askeri olarak ve devlet makamlarının bilgisinde işlediği için bu eylemlerin savaş suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

İddianamede, sanığın Ukrayna ordusunun eski bir subayı olarak birkaç profesyonel dalgıç ve bir gemi kaptanından oluşan gruba liderlik ettiği ileri sürüldü.

Kuznietsov, ifade vermeme hakkını kullanarak suçlamalara yanıt vermedi.

Sanığın avukatları söz alarak, Kuznietsov’u söz konusu suçlarla doğrudan ilişkilendiren hiçbir delilin bulunmadığını, 4 yıllık soruşturmanın ardından başsavcılığın yalnızca dolaylı emareler sunduğunu savundu.

Avukatlar, müvekkillerinin bir subay olmasından dolayı ülkesine karşı gizlilik yükümlülüğü altında olduğunu belirtti.

Sanığın savaş suçu işlediği yönündeki suçlamayı reddeden avukatlar, müvekkillerinin saldırıda kilit rol oynadığı iddiasının da kanıtlanmadığını ileri sürdü.

Kuznietsov’un İtalya’dan Almanya’ya iadesinin de hukuki temelinin bulunmadığını savunan avukatlar, İtalyan makamlarının sanık hakkındaki savaş suçu suçlamasından haberdar olmadan iade kararı verdiklerini söyledi.

Sanığın satranç tahtasındaki bir piyon gibi kullanıldığını öne süren avukatlar, Kuznietsov’un kendini "elleri bağlı bir şekilde" savunmak zorunda kaldığını kaydetti.

Müvekkillerinin tutukluluk koşullarını da eleştiren avukatlar, sanığın yaklaşık 11 aydır büyük ölçüde hücrede tutulduğunu ve neredeyse hiç sosyal teması bulunmadığını aktardı.

Avukatlar mahkemeden davanın düşürülmesini talep etti.

İlk duruşmanın sona ermesiyle dava 27 Ekim’e ertelendi.

Kuzey Akım sabotajı

Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos 2025'te yakalanmıştı.

Bologna Mahkemesi eylül ayında Kuznietsov'un Almanya'ya iadesine karar vermiş ancak savunma tarafının itirazı üzerine İtalyan Yargıtayı ekim ayında bu kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyaya yeniden bakan Bologna Mahkemesi son olarak 27 Ekim 2025'te bir kez daha Kuznietsov'un Almanya'ya iadesi yönünde karar almış, Yargıtay da bu kararı 20 Kasım 2025’te onamıştı.

İtalyan makamlarınca 27 Kasım 2025'te Alman polisine teslim edilen Kuznietsov, bir helikopterle Alman polisi eşliğinde Almanya'ya getirilmiş ve tutuklanmıştı.

Kuznietsov'un, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddia ediliyor.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri öne sürülüyor.

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