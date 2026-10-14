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Dünya
AA 14.10.2026 12:51

AB'den Ukrayna'ya 2,86 milyar euro savunma desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar euroluk ödeme yaptı.

AB'den Ukrayna'ya 2,86 milyar euro savunma desteği

AB Komisyonu, Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarına yönelik yeni finansman desteğine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 90 milyar euroluk Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında Ukrayna'ya 2,86 milyar euro aktarıldığı bildirildi.

Söz konusu kaynağın dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarikinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, savunma ekipmanlarının acilen teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun sivilleri ve şehirleri Rus saldırılarından korumasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2026-2027 dönemini kapsayan Ukrayna kredisinin yaklaşık 60 milyar eurosunun savunmaya, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteğine ayrıldığı anımsatıldı.

Bu yıl Ukrayna'nın savunma sanayi kapasitesini desteklemek amacıyla toplam 28,3 milyar euroluk ödeme yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, savunma bileşeni kapsamındaki ödemelerin gelecek haftalarda devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB ve üye ülkelerinin 2022'den bu yana Ukrayna'ya toplam 231,5 milyar euroluk destek sağladığı hatırlatıldı.

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