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Dünya
AA 14.10.2026 12:32

Air India uçağı, kaçırılma alarmı iddiası üzerine acil iniş yaptı

Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'a giden Air India'ya ait yolcu uçağı, pilotun olası uçak kaçırma olayına ilişkin alarm verdiği iddiasının ardından acil iniş yaptı.

Air India uçağı, kaçırılma alarmı iddiası üzerine acil iniş yaptı

India Today gazetesinin kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ahmedabad Hava Trafik Kontrol Merkezi, yerel saatle 09.00 civarında AI 2030 sefer sayılı uçaktan birkaç saniye süren bir acil durum sinyali aldı.

Sinyalin ardından güvenlik birimleri bilgilendirildi. Uçağın asıl varış noktası olan Delhi Havalimanı'ndaki kriz yönetim merkezinde yapılan değerlendirmenin ardından uçak, önlem amacıyla Jaipur'a yönlendirilerek acil iniş yaptı ve güvenlik kontrolleri için havalimanının özel bir bölümüne alındı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGCA) olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. İlk kontrollerde uçak operasyonlarında olağan dışı bir durum tespit edilmediği bildirildi.

Jaipur Havalimanı'nı işleten Adani Airports yönetiminden yapılan açıklamada, uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğu, yolcuların uçaktan indirilmeye başlandığı ve durumun kontrol altında bulunduğu aktarıldı.

Pilotun, uçak kaçırma veya uçağa yönelik yasa dışı müdahale durumlarını hava trafik kontrol birimlerine gizlice bildirmek için kullanılan uluslararası "Squawk 7500" transponder kodunu etkinleştirdiği öne sürülüyor.

Hindistan basınında yer alan bazı haberlerde, acil inişin bomba ihbarı üzerine yapıldığı belirtiliyor.

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