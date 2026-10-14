Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2026 13:54

Rutte, NATO'nun gerektiğinde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşılık vereceğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek “Gerektiği yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum; bu, her zaman görünür olmayacak.” dedi.

Rutte, NATO'nun gerektiğinde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşılık vereceğini söyledi

Rutte, Estonya’nın başkenti Tallinn’de Başbakan Kristen Michal ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya bağlantılı hibrit saldırılardaki artışa işaret edilerek Moskova’nın Avrupa’ya karşı bir “gölge savaş” yürüttüğünün kabul edilmesi ve İran gibi “terörizmin destekçisi” olarak nitelendirilmesi gerekip gerekmediği sorulan Rutte, NATO’nun bu tür faaliyetlere karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Rutte, “Rusların gerçekleştirdiği tüm bu hibrit, siber ve diğer faaliyetler söz konusu olduğunda, bunlara karşı eğitim aldık ve hazırlandık. İhtiyacımız olan bütün karşılık verme seçeneklerine sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Verilecek karşılıkların her zaman kamuoyuna açıklanmayacağını kaydeden Rutte, “Ne yaptığımızı her zaman göremeyeceksiniz. Her zaman kamuoyuna açık olmayacak. Her zaman aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz. Bazen simetrik, bazen asimetrik olacak.” diye konuştu.

Aralık 2024’ün sonunda Estonya ile Finlandiya arasındaki deniz altı kablosunun kesilmesine karşı NATO’nun Ocak 2025’te “Baltic Sentry” (Baltık Nöbetçisi) faaliyetini başlattığını hatırlatan Rutte, bunun görünür bir karşılık olduğunu ifade etti.

Rutte, “Ne yaptığımız her zaman görünür olmayacak ancak asıl mesele şu, biz daha güçlüyüz. Rusya iyi durumda değil. Bu hibrit saldırılar ve diğer yaptıkları, bir zayıflık göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın amacının NATO müttefiklerini tedirgin etmek olduğunu belirten Rutte, şunları aktardı:

“Bizim bütün gün bunları konuşmamızı, tedirgin olmamızı ve bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlememizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız. Gerektiği yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak.”

NATO’nun savunma yatırımlarını artırmaya ve Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğini bildiren Rutte, “Sakin kalıp yolumuza devam edeceğiz. Bu, savunmaya yatırım yapmak ama özellikle Ukrayna’nın savaşta güçlü kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamak anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Estonya’nın, Avrupa ülkelerinin finansmanıyla Ukrayna’ya ABD yapımı askeri teçhizat sağlanmasını öngören PURL girişimine katkısının önemine dikkati çeken Rutte, “Bu, Rusya’nın herhangi bir hibrit saldırısına verebileceğimiz en iyi yanıttır.” ifadesini kullandı.

“NATO topraklarının her karışını savunacağız”

Rusya’nın NATO topraklarına yönelik olası tehdidine ilişkin değerlendirmesinde Rutte, “NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit görmüyoruz.” dedi.

Olası bir askeri yığınağa karşı harekete geçeceklerini belirten Rutte, “Eğer bir askeri yığınak görürsek buna karşılık vereceğiz.” diye konuştu.

NATO’nun gerekli savunma planlarına sahip olduğunun ve hazırlıklı bulunduğunun altını çizen Rutte, “Doğu kanadı boyunca koordineli şekilde konuşlandırılmış ileri kara kuvvetlerimiz var. Dolayısıyla mesaj açık.” diye konuştu.

Rutte, Rusya’nın NATO’ya saldırması halinde verilecek karşılığa ilişkin, “Elbette Rusya’nın saldıracak kadar aptal olması halinde tam olarak ne yapacağımızı o zaman göreceksiniz. Bu nedenle ayrıntılara girmeyeceğim ancak kendimizi savunacağımızdan emin olabilirsiniz.” dedi.

NATO’nun savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

“Hiçbir zaman başka birine saldırı düzenlemeyeceğiz çünkü bu bizim çıkarımıza değil. Biz bir savunma ittifakıyız. Yaşam biçimimizi, çıkarlarımızı, değerlerimizi ve kültürlerimizi korumak istiyoruz. Burada bulunma amacımız bu, başkalarına saldırmak değil.”

Trump’ın istihbarat paylaşımına ilişkin açıklaması

Basın toplantısında Rutte’ye, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmediği de soruldu.

Rutte, Trump’ın bir önceki gün Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Başkanın dün, bir kampanya etkinliği için Beyaz Saray’dan ayrılırken basınla kısa süreli görüşmesinde çok açık olduğunu düşünüyorum. İstihbarat paylaşımının durmadığını söyledi.” yanıtını verdi.

ETİKETLER
Mark Rutte NATO Rusya
Sıradaki Haber
AB'den Ukrayna'ya 2,86 milyar euro savunma desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Bahçeli: Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir
15:07
RTÜK'ten yayın kuruluşlarına dolandırıcılara karşı uyarı
14:56
Antalya'da ticari gemide yaralanan kişi tahliye edildi
14:42
Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 32,66 azaldı
14:32
Çatalca'da gemi karaya oturdu
15:04
3 ilde FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon: 33 gözaltı
Kırklareli'ndeki barajlarda doluluk yüzde 93'e ulaştı
Kırklareli'ndeki barajlarda doluluk yüzde 93'e ulaştı
FOTO FOKUS
Ateş Serbest-2026 tatbikatında TSK'nın ateş gücü sergilendi
Ateş Serbest-2026 tatbikatında TSK'nın ateş gücü sergilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ