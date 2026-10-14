Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı. Saldırıyı görüntülemek, gerçekleri dünyaya duyurmak için TRT Haber ekibi oradaydı.

Ellerinde silah bulunan işgalci İsrail unsurları, canlı yayına müdahale etti.

İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale. Batı Şeria’da işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı, saldırıyı dünyaya duyuran TRT Haber ekibi bölgeden uzaklaştırıldı. https://t.co/FHzQzFDxi2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2026

3 askeri araçla çevreyi kuşattı, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve kameraman Nadir Saliba'yı bölgeden uzaklaştırdı.

İşgalci İsrail'in, gazetecilere baskısı ve engellemeleri bir kez daha gözler önüne serildi.