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Dünya
TRT Haber 14.10.2026 15:36

İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale

Batı Şeria’da işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı. Saldırıyı dünyaya duyurmak için orada bulunan TRT Haber ekibi, katil İsrail askerleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı. Saldırıyı görüntülemek, gerçekleri dünyaya duyurmak için TRT Haber ekibi oradaydı.

Ellerinde silah bulunan işgalci İsrail unsurları, canlı yayına müdahale etti.

 

3 askeri araçla çevreyi kuşattı, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve kameraman Nadir Saliba'yı bölgeden uzaklaştırdı.

İşgalci İsrail'in, gazetecilere baskısı ve engellemeleri bir kez daha gözler önüne serildi.

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İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
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