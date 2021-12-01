İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, 2 ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör, pompalı tüfek ile çeşitli tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.