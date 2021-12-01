Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da elbise dolabından girilen alkol deposuna baskın
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da bir depoya yapılan baskında 3 bin 655 litre sahte içki ile 2 bin 250 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarının önlenmesi için yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları baskınla gizli bir imalathaneyi ortaya çıkardı. Yatak odasındaki kıyafet dolabından imalathaneye ulaştı.
Dolaptan girilen gizli odada, 3 bin 655 litre sahte içki, sahte içki yapımı için hazırlanmış 2 bin 250 litre etil alkol, 1011 şişe kaçak içki, ve çok sayıda yapım malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Polis Sahte Alkol
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