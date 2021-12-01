Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da çatı aracın üzerine düştü
Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu. Ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde ise bir binanın çatısı uçtu.
Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.’ya ait otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede önlem alarak inceleme yaptı.
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