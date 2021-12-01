İstanbul'da önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu. Ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde ise bir binanın çatısı uçtu.

Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.’ya ait otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede önlem alarak inceleme yaptı.