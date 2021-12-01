Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, evde tek başına yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.T.'nin, akşam saatlerinde annesinden para istediği, annesi parayı vermezse evi ateşe vereceğini söyleyen S.T., telefonu kapattı.

Annesinin ihbarı üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri geldi.

Kapıyı çalan ekipler S.T.'yi kapıyı açması için uzun süre uğraştı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken, bu sırada S.T. kapıyı açtı.

Dumanların içerisinden çıkarılıp, gözaltına alındı. Polisler, damacana ve yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.