Kavga, dün saat 23.30 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında alacak verecek davası olan iki taraf mahallede karşılaştı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Taraflardan Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. diğer taraf olan Şahin T.’yi üzerine yürüyerek silahla ayağından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Şahin T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinden araçla uzaklaşan 3 şüpheli şahıs polisin yakın takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.