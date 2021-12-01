Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Sivas’ta hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte bir süredir etkili olan hafif yağmur, günün ilk saatlerinde yerini yar yağışına bıraktı.
Yağan kar şehrin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Gardaşlar Tepesi beyaza büründü.
[Fotoğraf: İHA]
Hafif kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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