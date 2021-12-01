Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen 26 yaşındaki Tuğba S., karşıdan gelen yabancı uyruklu 34 yaşındaki İbrahim T.'nin yumruklu saldırısına maruz kaldı.

Aldığı darbe sonrası bayıldı

Kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Neye uğradığını şaşıran kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Tuğba S., polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Olayı gören kişi takip etti, yakalattı

Bu arada, yumruklu saldırgan İbrahim T.'yi takip eden bir kişinin, şüphelinin yerini polise söyleyerek yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.