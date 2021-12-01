Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sis ve karla karışık yağmur
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve karla karışık yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
Güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Trafik polisleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Kar Yağışı
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