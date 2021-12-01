Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

22-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 örgüt mensubunu gözaltına aldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cU1aYZhJ0G — Van Emniyet Müdürlüğü (@VanEmniyet) December 1, 2021

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 22-30 Kasım tarihleri arasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünü Propaganda Yapmak, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."