Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir fabrikanın siloları yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki iki talaş silosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki 2 talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında silolar alev topuna döndü. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle silolarda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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