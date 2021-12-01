Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 04:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, DSİ'nin demir korkuluklarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Ege Bağatur Bulvarı üzerinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelileri A.D, A.Ö, İ.Ç. ve R.D'yi kamyonet içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin bazı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık
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