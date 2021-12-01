Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kocasinan Bulvarı'nda takip edilen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Nişan Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin sürücüsü Ş.A.C. ile araçta bulunan O.C. yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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