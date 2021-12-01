Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'daki fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınayla ilgili açıklama yaptı.
"Milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum"
Bakan Koca, "Marmara bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Fırtına Sağlık Bakanlığı
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