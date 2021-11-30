Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Galip Yılmaz'ın kullandığı buğday yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

Tır şoförü Galip Yılmaz ile yanındaki Tayfun Kaymaz hafif yaralandı.

Tırdaki buğday yola saçıldı.





Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yoldaki buğday kepçe ile başka bir kamyona yüklendi.



Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.