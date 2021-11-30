Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde mahsur kalan kişinin yardımına insansız can kurtaran koştu
Antalya'da denize giren kişi, fırtına sebebiyle kıyıya çıkamayınca insansız can kurtaran aracı devreye girdi.
Konyaaltı Plajı'ndan denize giren Mustafa Zeren, fırtına nedeniyle kıyıya çıkamayınca sahildekilerden yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı ile plaja, Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma 8 (DEGAK-8) timleri geldi.
Zeren, DEGAK-8 timleri ve insansız can kurtaran aracının yardımıyle kıyıya çıkartıldı.
Zeren, hastaneye götürüldü.
Etiketler: Antalya Fırtına Sahil Güvenlik
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