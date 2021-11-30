Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da fırtına otobüs durağını devirdi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fırtına, bir otobüs durağının devrilmesine neden oldu.
İlçede aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Öğleden sonra etkisini artıran fırtına, Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi EGO'ya ait bir otobüs durağını devirdi. Bu sırada durakta bekleyen kimsenin olmaması faciayı önledi.
Bölgeye gelen belediye yetkilileri, yıkılan durağı alarak götürdü.
Etiketler: Ankara
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