Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 211 bin lira sahte para yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta, polisler bir araçta 211 bin 600 lira sahte para ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte para getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kars-Erzurum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde takip ettikleri şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kars Sahte Para
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