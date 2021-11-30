Şişli'de, Samet Mutlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu 23 Mayıs'ta silahla yaraladı.

Olayın ardından tutuklanan Mutlu hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açıldı.

Eşinin yaralaması nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Mutlu, Sabiha 8 Temmuz'daki ilk duruşmaya ambulansla gelmiş, sedye üzerinde girdiği duruşmada eşinden şikayetçi oldu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme Samet Mutlu'yu kasten öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu, 17 yıl 1 ay hapse mahkum etti.

"Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı"

Duruşmaya Sabiha Mutlu tekerlekli sandalye ile geldi. Karar duruşması sonrasında açıklama yapan mutlu "Adalet benim için tecelli etti" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Kararı duyan Sabiha Mutlu gözyaşlarına boğuldu:

“Duydunuz mu o ceza aldı... Evlendiğimden beri beni her zaman dövdü. İlk defa ceza aldı. Belki benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı... Çok mutluyum. Adalet benim için ilk defa tecelli etti. Şu an yine ameliyatlıyım ayaklarım sargı içinde...”