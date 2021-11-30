Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 18:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Önüne yabani hayvan çıkan polis aracı takla attı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de, önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için ani manevra yapan polis aracı takla attı. Araçtaki 2 polis yaralandı.
Eskişehir'de Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği’ne ait polis aracını kullanan polis memuru Barış A., viraja girdiği esnada yola fırlayan yabani hayvana çarpmamak için ani manevra yaptı.
Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak takla attı.
Polis memuru Barış A. ile yanında bulunan polis memuru Murat T. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Eskişehir Polis Trafik Kazası
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