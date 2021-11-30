Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da fırtına denizcilere zor anlar yaşattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.
Bodrum'da aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir tersaneye getirilen yaklaşık 10 metrelik tekne, dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.
Fırtına nedeniyle Küdür mevkisinde bazı iskeleler de zarar gördü.
İskelelerin kopan parçaları dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklendi.
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