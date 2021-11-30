Etkisini gösteren rüzgar karşısında Kalehöyük'e giden görevliler Türk bayrağını muhafaza altına aldı. Rüzgarın etkisiyle yırtılma ve tahrip olmasının önüne geçmek için bayrak geçici süreliğine indirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Şehrin simgesi

Vali İrfan Kurucu döneminde şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük üzerinde yapılan çevre düzenlemesi çalışması sonrasında Türk bayrağı asılmış ve o günden sonra da şehrin önemli simgelerinden biri haline gelmişti.