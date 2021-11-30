Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kalehöyük'teki Türk bayrağı rüzgar nedeniyle kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kırşehir'de şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük'teki Türk bayrağı lodos etkisi nedeniyle yırtılmasının önüne geçmek için geçici süreliğine kaldırıldı.
Etkisini gösteren rüzgar karşısında Kalehöyük'e giden görevliler Türk bayrağını muhafaza altına aldı. Rüzgarın etkisiyle yırtılma ve tahrip olmasının önüne geçmek için bayrak geçici süreliğine indirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Şehrin simgesi
Vali İrfan Kurucu döneminde şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük üzerinde yapılan çevre düzenlemesi çalışması sonrasında Türk bayrağı asılmış ve o günden sonra da şehrin önemli simgelerinden biri haline gelmişti.
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