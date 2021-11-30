Bandırma'da arkadaşlarının sosyal medyada kayıp ilanı verdiği 23 yaşındaki Astsubay Nuri U.'dan iki gündür haber alınamadı.

Öğleden sonra kırmızı mendirekte balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan erkek cesedinin Bandırma’da iki gündür kayıp olan Nuri U.'ya ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen gencin arkadaşları cesedi görünce sinir krizi geçirdi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Nuri U.'nun cenazesinin kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.