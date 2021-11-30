Kayseri'de, Dünya Ticaret Merkezi'nde Merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına 3-12 Aralık'ta gerçekleşecek fuarda 270 yazar, 200'ün üzerinde yayınevi ve 3 milyonun üzerinde kitap, okurlarla buluşacak.

Merkez kütüphaneyi ziyaret ederen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere ve kitapseverlere kitap fuarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını söyleyerek, tüm vatandaşları fuara davet etti.

Kitap fuarı heyecanla bekleniyor

4. Kitap Fuarı ile ilgili görüşlerini aktaran lise öğrencisi Salih Yusuf Göktaş, kitap fuarlarını çok seven birisi olarak fuarın açılmasını heyecanla beklediğini söyledi.

Öğrenci Şaziye Kılınç da kitap fuarının kendisini çok heyecanlandırdığını, fuarda sevdiği kitapların yazarları ile buluşma ve tanışma fırsatı bulacağını aktardı.