Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da içerisinde bulunduğu araç ile hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada 7 kişi yaralanmış, evli ve 4 çocuk babası Açıl, hastanede hayatını kaybetmişti.

[Fotoğraf: AA]

Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Törende ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.