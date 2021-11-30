Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İmranlı Belediye Başkanı Açıl için cenaze töreni düzenlendi
[Fotoğraf: AA ]
Trafik kazasında hayatını kaybeden Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören düzenlendi.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da içerisinde bulunduğu araç ile hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada 7 kişi yaralanmış, evli ve 4 çocuk babası Açıl, hastanede hayatını kaybetmişti.
[Fotoğraf: AA]
Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Törende ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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