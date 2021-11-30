Sinop'un Türkeli, Ayancık ilçeleri ile kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Binaların çatısının uçuşu cep telefonu kameralarına yansıdı.