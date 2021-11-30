Yurdun birçok bölümünde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülüyor. Olumsuz hava şartları denizlerde de ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 20-60, hamsinin 15-20, çinekopun ise 30-40 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmetcan Örseloğlu, av sezonunun başındaki hamsi bolluğunun olmadığını belirterek, hamsinin daha soğuk sulara yöneldiğini söyledi.

"Balık fiyatları artabilir"

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla balık fiyatlarının artabileceğini anlatan Örseloğlu, "Fırtına, kayıkların denize çıkmasını olumsuz etkiler. 3-5 gün boyunca hamsinin az miktarda olduğu görülür. Fırtınadan dolayı kayıklar istediği gibi denizde hareket edemiyor. 5-6 gün sonra durum neyi getirir bilmiyoruz. İnşallah ümidimiz bol olmasından yana" dedi.

İsmail Demir ise hamsinin büyüklüğüne göre fiyatının 12,5 ila 20 lira arasında değiştiğini kaydederek, "Denizlerdeki fırtına nedeniyle inşallah Gürcistan'a kaçmaz hamsi. Kaçarsa da bir daha gelmez buraya" diye konuştu.

Balıkçılar, kentte en çok hamsinin talep gördüğünü, bunun dışında mezgit ve istavrit satışı yaptıklarını söyledi.