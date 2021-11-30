Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
Edirne’de başka bir araçla çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Edirne’nin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde, G.S. idaresindeki otomobil ile G.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle G.B. idaresindeki araç savrularak yol kenarındaki bariyerlere girdi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada otomobilin sürücüsü G.B ve yanında bulunan H.B. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçlar çekiciyle kaza yerinden götürüldü.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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