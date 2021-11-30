Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya’da, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40. kilometresinde otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile yaralı, itfaiye ekiplerince yoğun kum fırtınası altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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