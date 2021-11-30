Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat İlçe Emniyet Amirliğinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.B. ile "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Ayrıca, motosikletli polis timlerince yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve silaha ait şarjör ile 7 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan A.C.K. da gözaltına alındı.

Narkotik madde bulundurduğundan şüphelenilen H.S., E.Ç., T.T. ve M.A.'nın olduğu araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.